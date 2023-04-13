Массачусетс, США, 13 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра задержан по делу об утечках секретных данных Пентагона, заявил 13 апреля министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Он подтвердил, что подозреваемый без каких-либо происшествий был взят под стражу агентами ФБР. Мужчина впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс, отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме подозреваемого в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс) проводятся обыски. Допуск гвардейца к секретным правительственным системам аннулирован.

Известно, что Джек Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе. В Нацгвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следствие.

Арестованный Тейшейра возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, состоявшую из двух-трёх десятков человек. Один из членов сообщества предполагал, что лидер группы мог слить в интернет сверхсекретные данные, так как имел доступ к ним в связи с работой.

Секретные данные появились в Сети в начале апреля.