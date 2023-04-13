Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске программы монетизации своего контента в Twitter.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Подключайтесь, чтобы предложить подписчикам любые материалы, от длинных текстов до многочасовых видео! Просто нажмите на «Монетизацию» в настройках», — написал он 13 апреля в Twitter.

Отмечается, что в течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками деньги в полном объёме, за исключением комиссии платежных систем.

Кроме того, Twitter окажет поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент. При этом, по словам Маска, платформу можно покинуть в любой момент.

В 2022 году Илон Маск распустил совет директоров компании и стал единоличным руководителем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, решить вопрос о разблокировке социальной сети Twitter в России может Роскомнадзор. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России.