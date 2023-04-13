Киев, 13 апреля, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Украинской армии крайне необходимо продемонстрировать успешное контрнаступление, в противном случае налогоплательщики усомнятся в последующей поддержке Киева. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

President.gov.ua Кирилл Буданов

«Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — сказал он.

В статье отмечается, что Буданов признаёт ожидание результатов со стороны снабжающих Украину стран, но он не владеет информацией о каких-либо условиях для продолжения помощи со стороны Запада.

Как передавало ИА REGNUM, по информации The New York Times, новые пакеты американской военной помощи Украине, о которых президент США Джозеф Байден сообщил 20 марта и 4 апреля, станут двумя последними поставками в Киев перед анонсированным контрнаступлением ВСУ. Украинские военные при этом тратят столько снарядов, что страны — партнёры не успевают их производить и возобновлять запасы ВСУ.