Москва, , 22:12 — REGNUM В Басманном районе Москвы вечером 13 апреля рядом с кафе «Прайм» упал кусок бетона. Есть пострадавшие.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Москве, на улице Земляной вал, дом 24/30 строение 1 кусок бетона упал с высоты 3-гоэтажа на двух девушек. Прибывшие по вызову медики, осматривают пострадавших. Обе в сознании.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двоих погибших обнаружили спасатели во время поисково-спасательных операций, проводимых на месте обрушившегося дома, во французском городе Марселе.