Москва, 13 апреля, 2023, 22:12 — ИА Регнум. В Басманном районе Москвы вечером 13 апреля рядом с кафе «Прайм» упал кусок бетона. Есть пострадавшие.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В Москве, на улице Земляной вал, дом 24/30 строение 1 кусок бетона упал с высоты 3-го этажа на двух девушек. Прибывшие по вызову медики, осмотрели пострадавших. Известно, что обе находятся в сознании.

По предварительной информации, врачи диагностировали у девушек черепно-мозговые травмы. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двоих погибших обнаружили спасатели во время поисково-спасательных операций, проводимых на месте обрушившегося дома, во французском городе Марселе.