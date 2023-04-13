Вашингтон, 13 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. В Пентагоне по результатам проведённой проверки пришли к выводу, что утечка секретных документов стала следствием непреднамеренных действий, заявил 13 апреля официальный представитель ведомства Патрик Райдер.

Archive.defense.gov Пентагон

«Это было непреднамеренное преступное деяние», — сказал он.

Внутренние проверки продолжаются, оценивается масштаб утечки и объём потенциального ущерба, добавил Райдер.

Ранее New York Times сообщила, что утечка сверхсекретных данных произошла через Thug Shaker Central, которую возглавлял сотрудник национальной гвардии ВВС 21-летний Джек Тейшейра. Один из участников группы, в которой собирались любители онлайн-игр, имел доступ к документам и мог слить их в интернет, сказано в публикации.

CNN днём 13 апреля сообщила, что в Федеральном бюро расследований США считают приблизившимся момент установления лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Круг подозреваемых в распространении конфиденциальных данных сужен, поскольку доступ к документам имели немногие, отметил источник телеканала.