Москва, , 20:58 — REGNUM Граждане России в целом оптимистично смотрят в будущее технологий, большинство граждан страны считают, что цифровые технологии будут играть позитивную роль, заявил 13 апреля директор центра СИТИ НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты центра и фонда «Петербургская политика» провели дискуссию и представили результаты экспертного и социологического исследований о восприятии гражданами России образов «цифрового рая» и «цифрового ада».

«Цифровой мир для россиян — это во многом уже реальность. Высокая доступность интернета, недорогая мобильная связь, удобные сервисы (…) — всё это избавляет от лишнего труда и затрат, повышает повседневный комфорт и возможности для саморазвития, делает доступ к ресурсам равным, а общество более справедливым», — сказал Михайленко.

Экспертное исследование показало, что основные плюсы цифровизации — повышение качества повседневной жизни, расширение возможностей общения с близкими и друзьями, снижение экономических издержек. В числе минусов — сокращение времени «живого общения», а также опасения утраты рабочих мест из-за использования искусственного интеллекта.

В свою очередь, по данным социологического исследования, в числе плюсов цифровизации — повышение доступности интернета и снижение стоимости его использования, появление всё новых услуг, избавляющих от рутинных задач. В списке минусов, как и в экспертном исследовании, упомянуты сокращение объёмов реального общения и опасения потери рабочих мест.

7 апреля на встрече с депутатами Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопросы по ограничению использования искусственного интеллекта будут стоять всегда, но указанную технологию следует использовать, поскольку без неё добиться технического прогресса будет почти невозможно.