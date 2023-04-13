Москва, 13 апреля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Граждане России в целом оптимистично смотрят в будущее технологий, большинство граждан страны считают, что цифровые технологии будут играть позитивную роль, заявил 13 апреля директор центра СИТИ НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Эксперты центра и фонда «Петербургская политика» провели дискуссию и представили результаты экспертного и социологического исследований о восприятии гражданами России образов «цифрового рая» и «цифрового ада».

«Цифровой мир для россиян — это во многом уже реальность. Высокая доступность интернета, недорогая мобильная связь, удобные сервисы (…) — всё это избавляет от лишнего труда и затрат, повышает повседневный комфорт и возможности для саморазвития, делает доступ к ресурсам равным, а общество более справедливым», — сказал Михайленко.

Экспертное исследование показало, что основные плюсы цифровизации — повышение качества повседневной жизни, расширение возможностей общения с близкими и друзьями, снижение экономических издержек. В числе минусов — сокращение времени «живого общения», а также опасения утраты рабочих мест из-за использования искусственного интеллекта.

В свою очередь, по данным социологического исследования, в числе плюсов цифровизации — повышение доступности интернета и снижение стоимости его использования, появление всё новых услуг, избавляющих от рутинных задач. В списке минусов, как и в экспертном исследовании, упомянуты сокращение объёмов реального общения и опасения потери рабочих мест.

7 апреля на встрече с депутатами Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопросы по ограничению использования искусственного интеллекта будут стоять всегда, но указанную технологию следует использовать, поскольку без неё добиться технического прогресса будет почти невозможно.