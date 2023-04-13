Гладков: обстановка в Белгородской области не позволяет провести выпускной бал для школьников

Белгород, , 21:00 — REGNUM Традиционный региональный бал для школьников не будет проводиться в Белгородской области в этом году. Об этом сообщил 13 апреля глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсетях.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всё зависит от оперативной обстановки. Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем», — отметил он.

Губернатор делегировал директорам школ и родителям выпускников решение вопроса о способе вручения аттестатов. Возможно, в некоторых населённых пунктах такие мероприятия будут полностью отменены, школьников увезут для выдачи документов в другие районы области, также пояснил Гладков.

Кроме того, на приграничных с Украиной территориях выпускники девятых и одиннадцатых классов не будут сдавать ЕГЭ. Аттестаты им выдадут на основании оценок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы. Скопление людей и военной техники в центре Белгорода могу стать поводом для провокации со стороны ВСУ, отмечал Гладков. Он подчеркнул, что приоритетом является безопасность жителей региона, и власти не готовы рисковать.