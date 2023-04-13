Молдавия, 13 апреля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Апелляционная палата Кишинёва приговорила лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы, заявила 13 апреля президент страны Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Лидер оппозиции признан виновным в финансовых махинациях, его активы, которые оцениваются в 276 млн долларов, будут конфискованы, отметила президент Молдавии.

«Шор проведёт 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда (долларов — ред.), а его активы будут конфискованы», — сказала Санду.

Шор, в свою очередь, заявил, что считает приговор незаконным и принятым под давлением властей, и отметил, что подчиняться ему не будет. В настоящее время политик находится за пределами Молдавии, предположительно в Израиле. Власти Молдавии ранее обращались к Израилю с запросом об экстрадиции, однако в Тель-Авиве заявили, что запрос может быть рассмотрен только после вынесения окончательного судебного решения.

В марте 2023 года Майя Санду обвинила оппозицию в главе с партий «Шор» в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в инетерсах России. В стране с начала 2023 года проходят массовые акции протеста, организованные оппозицией. Их участники требуют снижения цен и тарифов, а также — поскольку власти не реагируют на их требования — смены правительства страны.