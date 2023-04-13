Новая Каховка, Херсонская область, 13 апреля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Факт обстрела города Новая Каховка в Херсонской области зафиксирован и расследуется. Об этом сообщили 13 апреля в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Всего по населённому пункту в октябре 2022 года выпустили 19 ракет, три из них попали в Каховскую ГЭС, остальные были сбиты ПВО.

«Следственный комитет России зафиксирует и расследует факт обстрела украинскими националистами Новой Каховки из комплексов HIMARS и «Ольха», — отметили в СК РФ.

Возбуждены уголовные дела, действиям всех причастных к обстрелу намерены дать правовую оценку. Обстоятельства происшедшего будут устанавливать в деталях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подчёркивалось, что обстрелы, которыми ВСУ постоянно подвергают Каховскую ГЭС, могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС.

Каховской ГЭС больше не угрожают обстрелы ВСУ, так как она надёжно защищена, сообщал в январе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.