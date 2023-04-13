Захарова отметила, что Россия приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром

Москва, , 20:23 — REGNUM Москва приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, распространённом 13 апреля.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Катар и Бахрейн договорились о восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 2017 году. Соответствующее решение было принято 13 апреля в Эр-Рияде в ходе второго заседания бахрейнско-катарского комитета по последующим мерам.

«В Москве приветствуют нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром», — отметила Захарова, выразив уверенность, что данный шаг способствует «оздоровлению» ситуации в зоне Персидского залива.

По её словам, Москва исходит из того, что закрепление позитивных тенденций в урегулировании ситуации «будет стимулировать и дальнейшее сближение Эр-Рияда с Тегераном».

Дипломат подчеркнула, что Россия продолжит «содействовать дальнейшему оздоровлению обстановки и обеспечению надёжного мира, стабильности и устойчивого развития» в зоне Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году. Кроме того, они условились открыть свои посольства в течение 60 дней.

6 апреля в Пекине состоялась первая за более чем семь лет встреча министров иностранных дел двух стран.