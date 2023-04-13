Москва, , 20:07 — REGNUM Минцифры РФ предлагает разрешить в некоторых случаях использование мобильного приложения «Госуслуги» вместо паспорта. Проект указа президента, разработанный министерством, опубликован 13 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

Госуслуги Mosreg.ru

«Приложение «Госуслуги» можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов», — сообщили в Минцифры.

Отмечается, что такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях, например, при покупках в магазине, посадке на поезд, получении госуслуг в МФЦ.

Там отметили, что цифровые версии не заменяют бумажные документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте. Согласно проекту, предъявление гражданином РФ сведений в электронном виде из документов, выданных госорганами с использованием «Госуслуг», приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.