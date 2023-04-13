Bild: в ФРГ нашли неразорвавшуюся британскую бомбу, эвакуированы тысячи жителей Нойса

Берлин, , 20:03 — REGNUM В немецком городе Нойсе (земля Северный Рейн-Вестфалия) найдена бомба британского производства. Взрывное устройство может сдетонировать, часть местных жителей эвакуирована, сообщило издание Bild.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за возможного взрыва до 6000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Нойсе», — написано в газете.

Бомбу обнаружили на строительной площадке, её вес составляет 250 кг. Взрывное устройство намерены обезвредить. Снаряд находится недалеко от городской площади Alexianerplatz. Автомобилистов просят объезжать этот участок, изменены также маршруты автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в городе Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг) была найдена авиабомба времён Второй мировой войны. Тогда были эвакуированы порядка 4000 человек, в том числе пациенты медучреждения. Взрывное устройство обезвредили, люди вернулись в свои дома.