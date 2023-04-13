Варшава, , 19:57 — REGNUM В ближайшие месяцы Польша превратится в военный полигон НАТО для проведения учений, но этот манёвр, призванный снизить напряженность в рядах альянса, может привести к противоположному результату — исчезновению НАТО, написала 13 апреля в своей статье для NDP обозреватель Ханна Крамер.

Получит ли Польша от НАТО Царь-пушку Иван Шилов © ИА REGNUM

17 апреля начнутся международные учения Anakonda, совмещённые с манёврами Defender Europe, в мае 2023 года — учения Aurora-23 с отработкой отражений атаки на Швецию, в июне — крупнейшие учения ВВС альянса с 1949 года, напоминает автор.

«По данным немецкой газеты Das Erste, эти маневры проводятся для того, чтобы продемонстрировать решимость альянса защищать своих членов от современных угроз, а также послать сигнал Москве. Какой, интересно? Если проанализировать мировые СМИ, можно понять, что репутация НАТО уже уничтожена. Окончательно разрушен и миф о том, будто альянс имеет оборонительный характер», — написала Крамер.

НАТО тратит огромные средства на поддержку Украины, но это не помогает ВСУ побеждать, отметила Крамер. Военная операция России, которая не сопровождается ни всеобщей мобилизацией, ни милитаризацией экономики, показывает, что непобедимость Запада — миф, а НАТО — «бумажный тигр», не способный на серьёзные действия, в том числе и на защиту членов альянса, полагает она. При таком положении вещей НАТО грозит разрушение, допускает автор.

31 марта в своей колонке для NDP Крамер отметила, что последствия ввода войск НАТО на территорию Украины могут быть катастрофическими и стать началом третьей мировой войны. Шансы президента Украины на победу с каждым днем ​​уменьшаются в связи с критическим положением ВСУ, и Киеву уже ничего не сможет помочь — ни финансовая помощь западных стран, ни поставки оружия, добьавила Крамер.