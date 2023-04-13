Лавров анонсировал посещение российской делегацией стран Латинской Америки
Лавров: российская делегация в апреле посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа
Москва, 13 апреля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Во второй половине апреля российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Об этом 13 апреля сообщил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров, статья которого опубликована на сайте МИД РФ.
Он отметил, что Россия последовательно выступает за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учёта интересов друг друга.
«Именно в таком русле развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация», — написал Лавров.
По словам министра, российская сторона готова к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на встрече с послами стран БРИКС в Москве Лавров заявил, что необходимо противостоять деструктивной политике Запада. По его словам, Запад разрушает сложившуюся архитектуру безопасности.