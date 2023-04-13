Москва, 13 апреля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Во второй половине апреля российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Об этом 13 апреля сообщил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров, статья которого опубликована на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что Россия последовательно выступает за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учёта интересов друг друга.

«Именно в таком русле развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация», — написал Лавров.

По словам министра, российская сторона готова к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на встрече с послами стран БРИКС в Москве Лавров заявил, что необходимо противостоять деструктивной политике Запада. По его словам, Запад разрушает сложившуюся архитектуру безопасности.