Вашингтон, 13 апреля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Утечка сверхсекретных данных в США произошла через Thug Shaker Central, которую возглавлял Национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра. Об этом сообщила New York Times, пояснив, что один из группы имел доступ к документам и мог слить их в интернет.

ИА REGNUM Пентагон

В группе Тейшера собирались любители онлайн-игр, в ней в том числе состоял некий O. G, имевший доступ к данным разведки в связи с его работой. Об этом рассказал один из участников Thug Shaker Central. Всего в группе состояли 20-30 человек.

«Два официальных лица США подтвердили, что следователи хотят поговорить с летчиком Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что летчик Тейшейра мог располагать информацией, имеющей отношение к расследованию», — отметило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CNN рассказал, что в Федеральном бюро расследований надеется на скорое установление лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Круг подозреваемых в распространении конфиденциальных данных сужен.

Материалы попали в социальные сети в апреле. Бывший президент США Дональд Трамп назвал утечку секретных документов «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний глава Белого дома Джо Байден.