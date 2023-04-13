Foreign Affairs: США и ЕС вынудят Зеленского сесть за стол переговоров к концу 2023 года

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для американского журнала Foreign Affairs предполагают, что к концу 2023 года Соединённые Штаты и Евросоюз вынудят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и подписать с Россией соглашение.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что задача эта не будет лёгкой, поскольку многие жители Украины воспримут такое предложение «в штыки». Однако Зеленскому, который постоянно твердит о том, что Киев одержит победу, придётся «уменьшить свои амбиции».

В статье также перечислены факторы, которые препятствуют Вооружённым силам Украины одержать вверх над российской армией, даже в случае увеличения военной помощи со стороны западных стран. Эксперты отмечают, что ВСУ потеряли свыше 100 тыс. солдат, украинская экономика сократилась на 30%, около 8 тыс. жителей страны уехали за границу.

Следом авторы указывают, что киевский режим зависит от поддержки союзников, и чтобы не потерять её, Киев будет вынужден согласиться на мирный план, который предложит Запад.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц писал, что в результате таких невыполнимых целей, как возвращение своих бывших территорий, и высоких потерь в рядах вооружённых формирований Украины, Киеву не удастся победить в конфликте с Россией.

По мнению автора публикации, наиболее вероятным развитием ситуации в конфликте на территории Украины на фоне растущей эскалации является возможность потери Киевом новых территорий и подталкивание его западными странами к мирным переговорам на фоне этого.

В апреле бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также не исключил, что Соединённые Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины. Он пояснил, что этот сценарий возможен в случае финансового кризиса. По его словам, подобного развития событий можно ожидать в следующие полгода.