Вашингтон, 13 апреля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для американского журнала Foreign Affairs предполагают, что к концу 2023 года Соединённые Штаты и Евросоюз вынудят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и подписать с Россией соглашение.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперты отмечают, что задача эта не будет лёгкой, поскольку многие жители Украины воспримут такое предложение «в штыки». Однако Зеленскому, который постоянно твердит о том, что Киев одержит победу, придётся «уменьшить свои амбиции».

В статье также перечислены факторы, которые препятствуют Вооружённым силам Украины одержать вверх над российской армией, даже в случае увеличения военной помощи со стороны западных стран. Эксперты отмечают, что ВСУ потеряли свыше 100 тыс. солдат, украинская экономика сократилась на 30%, около 8 тыс. жителей страны уехали за границу.

Следом авторы указывают, что киевский режим зависит от поддержки союзников, и чтобы не потерять её, Киев будет вынужден согласиться на мирный план, который предложит Запад.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц писал, что в результате таких невыполнимых целей, как возвращение своих бывших территорий, и высоких потерь в рядах вооружённых формирований Украины, Киеву не удастся победить в конфликте с Россией.

По мнению автора публикации, наиболее вероятным развитием ситуации в конфликте на территории Украины на фоне растущей эскалации является возможность потери Киевом новых территорий и подталкивание его западными странами к мирным переговорам на фоне этого.

В апреле бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также не исключил, что Соединённые Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины. Он пояснил, что этот сценарий возможен в случае финансового кризиса. По его словам, подобного развития событий можно ожидать в следующие полгода.