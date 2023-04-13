Киев, 13 апреля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении, его политика зашла в тупик. Об этом 13 апреля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось», — сказал Соскин.

По его словам, первое, о чём можно говорить — это тупик на фронте. Кроме того, имеет место критическое состояние ВСУ, связанное с оружием и боеприпасами, добавил он.

Также он выразил сомнения по поводу возможности проведения обещанного Киевом наступления.

Дальнейшие поставки техники НАТО могут оказаться под угрозой из-за нарастающих разногласий среди союзников, заключил Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, но Вашингтон вряд ли пойдёт на подобный шаг. По его словам, ВСУ без поддержки НАТО не смогут выстоять против российской армии и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.