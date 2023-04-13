МВД РФ завершило расследование первого уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи

Москва, , 19:30 — REGNUM Завершено расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом 13 апреля сообщили в МВД РФ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Следователи МВД России окончили расследование первого в стране уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи», — говорится в сообщении.

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Дело было возбуждено в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX. Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.»

По версии следствия, злоумышленник в октябре 2018 года заблокировал доступ к расчётным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных компании. Ущерб от его действий составил 3 млрд руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе бывший системный администратор подмосковного предприятия «Криогенмаш» приговорён за попытку организовать майнинг криптовалюты на мощностях компании. Он признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.