Президент Бразилии Лула да Силва призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Пекин, , 19:13 — REGNUM Отказаться от доллара в международной торговле призвал развивающиеся страны президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай. Об этом 13 апреля пишет The Financial Times.

Луис Инасиу Лула да Силва Ricardo Stuckert

Выступая в Новом банке развития, созданном странами-членами БРИКС, в Шанхае президент Бразилии обратился к аудитории с вопросами: «Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?»

Он призвал страны БРИКС положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что сейчас не стоит рассчитывать на создание единой валюты для международных расчётов между странами БРИКС. По его словам, пока эту тему обсуждать преждевременно.