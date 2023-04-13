Вашингтон, 13 апреля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком внимателен к России, за ним замечено отстаивание её интересов. К таким выводам пришли в США, сообщило 13 апреля BBC, основываясь на данных из распространившихся секретных документов американского министерства обороны.

Un.org Антониу Гутерриш

«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями», — отметило издание.

В документе также указано, что из-за Гутерриша не были результативны усилия, целью которых было привлечь Россию к ответственности за действия на Украине. Выводы были сделаны Пентагоном в том числе на основании анализа разговоров Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммед, в одном из которых он выражал беспокойство по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия и боеприпасов для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле некоторые материалы минобороны США попали в социальные сети. В Федеральном бюро расследований США полагают, что близки к установлению лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Круг подозреваемых в распространении конфиденциальных данных сужен.

В США утечку сочли одной из самых крупных за последнее десятилетие. Большая часть слитых сведений были из оперативного центра Центрального разведывательного управления и Объединённого комитета начальников штабов министерства обороны США. Попавшие в Сеть файлы представляют собой фотографии распечатанных и сложенных вдвое документов. На заднем плане некоторых снимков можно разглядеть различные предметы, включая журнал об охоте, нож и тюбик клея.

В Кремле утечки секретных документов Пентагона назвали интересными.