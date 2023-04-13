Россельхознадзор: Россия обсуждает с Китаем поставки пшена, ржаной муки и манной крупы

Москва, , 19:00 — REGNUM Москва и Пекин работают над согласованием поставок из России пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также лекарственного растительного сырья. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что советник главы Россельхознадзора Василий Лавровский провёл встречу с таможенным советником Сюй Хуэйцзюнь и советником по сельскому хозяйству Фэн Юном посольства КНР в РФ.

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«Ведомства работают над согласованием сертификатов для экспорта в Китай пшена, продукции переработки зерна (ржаной муки, манной крупы и т.д.), лекарственного сырья растительного происхождения», — говорится в сообщении.

Также отмечаются большие возможности двусторонней торговли животноводческой продукцией. Это касается как рыбы и морепродуктов, так и говядины, свинины, мяса птицы и мелкого рогатого скота, кормов для животных, готовой мясной и молочной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–марте российско-китайский товарооборот вырос в годовом исчислении на 38,7%. Китай за этот период нарастил экспорт в Россию на 47,1% — до $24,07 млрд. Россия увеличила импорт товаров и услуг в Китай на 32,6%, до $29,77 млрд.