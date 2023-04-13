AP: президент Финляндии Ниинистё заявил, что вступление в НАТО не решает всех проблем

Хельсинки, , 18:57 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что новый статус страны как члена Североатлантического альянса не решает всех проблем, поэтому Хельсинки не следует ослаблять бдительность в вопросах обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Саули Ниинистё Официальное интернет-представительство президента России

«Мы по-прежнему несём основную ответственность за собственную безопасность. Везде, где мы обнаруживаем какие-либо пробелы или уязвимости, они должны быть устранены», — заявил финский лидер, добавив, что страна не должна ослаблять бдительность в будущем.

Официальное заявление правительства Финляндии о вступлении в НАТО было опубликовано 15 мая 2022 года. Парламент одобрил это решение, когда 188 депутатов проголосовали за вступление в альянс. К настоящему моменту финскую заявку в НАТО одобрили 28 из 30 стран. Одобрять заявку на вступление в альянс Финляндии не торопятся Венгрия и Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО. Подписание произошло в ходе заседания правительства.

Уточняется, что подписание закона стало финальной точкой в ратификации необходимых документов на национальном уровне.