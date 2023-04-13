CNN: ФБР сузило круг подозреваемых в распространении секретных документов Пентагона

Вашингтон, , 18:48 — REGNUM В Федеральном бюро расследований США полагают, что близки к установлению лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Круг подозреваемых в распространении конфиденциальных данных сужен, сообщил 13 апреля телеканал CNN.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сократить количество подозреваемых позволили некоторые зацепки, указывающие на потенциальных виновников утечки. По данным издания, доступ к документам был у многих.

«Следователи смогли сфокусироваться на меньшем числе для более внимательного изучения благодаря следу, оставленному человеком, выложившим документы», — рассказал телеканал.

Расследование может идти быстрее, чем ожидают в Министерстве обороны США, также считают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле материалы Пентагона о состоянии ВСУ и планах по Украине попали в социальные сети. Бывший президент США Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний глава Белого дома Джо Байден.