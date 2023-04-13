Москва, , 18:39 — REGNUM Проект указа о цифровом паспорте подготовило Минцифры РФ. Он опубликован 13 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно проекту, предъявление гражданином РФ сведений в электронном виде из документов, выданных госорганами с использованием «Госуслуг», приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.

Отмечается, что предусмотрено добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа, который предусматривает случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Срок исполнения поручения — до 1 мая 2023 года.