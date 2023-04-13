Пекин, 13 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Китай не намерен идти по пути западной модернизации, который предполагает ограбление других стран, заявил 13 апреля председатель КНР Си Цзиньпин.

(сс) Palácio do Planalto Си Цзиньпин

«Мы будем работать шаг за шагом для продвижения вперёд. Мы не можем идти по пути западной модернизации, которая характеризуется поляризацией и ограблением других стран мира», — сказал Си Цзиньпин в эфире телеканала CGTN.

31 марта на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР заявил, что для того, чтобы урегулировать кризис на Украине, Западу нужно отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также от политики санкций и давления.

10 апреля на встрече с послами стран БРИКС в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым странами Запада в русле их неоколониальной политики.