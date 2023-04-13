Историк Кнутов: Польша может согласиться на размещение ядерного оружия США из-за двух факторов

Москва, , 19:15 — REGNUM Тяжелое экономическое положение и желание возродить Речь Посполитую заставляет Польшу задуматься о размещении ядерного оружия США на своей территории, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению военного историка, за желанием угодить США и Украине скрываются личные цели Польши. Действия Варшавы продиктованы тяжелым экономическим положением в стране и желанием стать сильной державой.

«Для них (поляков — ред.) выгодно размещать у себя базы, брать за аренду средства с американцев. Поляки почему-то убеждены, что если на их территориях будет ядерное оружие, то им уже ничего не грозит, никто не нападет. К тому же Польша пытается возродить Речь Посполитую. Поглотить западную часть Украины и, возможно, даже Прибалтику. Оголтелое польское стремление стать великой страной в Европе ведёт к этим непродуманным решениям, которые могут болезненно сказаться на судьбе страны», — объяснил ИА REGNUM военный историк.

Кроме того, Кнутов напомнил о готовности Польши производить на своей территории боеприпасы с обеднённым ураном. По его мнению, это означает, что в стране появятся предприятия, способные производить компоненты для ядерного оружия.

«Если это произойдёт де-факто, то Польша может поставить вопрос разрешить ей как производство собственного ядерного оружия, так и размещения американского», — отметил Кнутов.

По мнению эксперта, России в обоих случаях придётся реагировать. При этом директор музея войск ПВО напомнил, что у России уже готов ответ на размещение американских баз внутри Польши: появились многоцелевые подводные лодки «Ясень», на которые могут установить ракеты «Циркон» с ядерными боеголовками.

«И когда они будут нести боевое дежурство возле территорий США, мы таким образом сможем уравновесить размещение ядерных баз в Польше», — добавил эксперт.

12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить на своей территории завод по производству боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams. Ранее такие же боеприпасы Великобритания обещала направить Украине. В Москве тогда отметили опасность не только для людей, но для окружающей среды снарядов с ураном.

Позднеет главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости допустил, что вслед за производством танковых снарядов с сердечником из обеднённого урана в Польше стоит ожидать размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО).