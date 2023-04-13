Журнал Time внёс Гершковича и Грайнер в список 100 самых влиятельных людей года

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Американский журнал Time внёс в список 100 самых влиятельных людей 2023 года арестованных в России журналиста Эвана Гершковича и баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер УГМК

В материале про Гершковича говорится, что его дело напоминает кризис с заложниками, а Россия может использовать это, чтобы добиться уступок от США.

Отмечается, что Грайнер после своего задержания в России привлекла внимание к десяткам американцев, «находящихся в заключении в других странах».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведения о работе предприятий российского ВПК, он был взят с поличным. Лефортовский суд удовлетворил требование об избрании Гершковичу меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Грайнер в 2022 году была задержана и осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил её к девяти годам тюрьмы. Однако затем её обменяли на российского гражданина Виктора Бута, который отбывал срок в США за торговлю оружием.