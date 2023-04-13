Москва, 13 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Штат полков Министерства внутренних дел России и спецподразделения «Гром» увеличен из-за проведения спецоперации. Об этом 13 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Причиной усиления названы оперативная обстановка и непосредственное участие в СВО в том числе сотрудников МВД.

«Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции», — пояснили в ведомстве.

Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что МВД намерено конкурировать с Росгвардией, и для этого наращивает штатную численность.

Как сообщало ИА REGNUM, количество сотрудников министерства внутренних дел России увеличено на 27 тысяч единиц с 1 января 2023 года. Всего в ведомстве теперь работают 922 тыс. человек. Планируется, что в 2024 году численность сотрудников МВД РФ вырастет еще на 12 тыс. человек.