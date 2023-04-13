Осло, , 18:13 — REGNUM Посольство России в Норвегии подтверждает информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии «персона нон грата», сообщили дипломаты 13 апреля.

Флаг Норвегии © Ilya Galakhov/Global Look Press

«Реакция очень негативная. Это — очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры», — сказано в сообщении в Telegram-канале посольства.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить «нормальные дипломатические отношения с Россией».

В МИД России заявили, что будут приняты ответные меры, воздержавшись от уточнений, о каких именно мерах идёт речь.

Эксперты ранее не исключили, что весной 2023 года в Евросоюзе может начаться новая волна высылок российских дипломатов. Принимаются «нервные, невзвешенные решения, которые не способствуют улучшению ситуации», отмечал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.