МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва, , 18:07 — REGNUM Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолёт «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом 13 апреля сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«13 апреля 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в информации.

Сообщается, что для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. В центре уточнили, что экипаж российского воздушного судна классифицировали цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе истребитель Су-27 Балтийского флота обнаружил у государственной границы самолет-разведчик Р-3 ВМС Германии. Истребитель сопроводил немецкий самолет над акваторией Балтийского моря, соблюдая международные нормы и избегая опасного сближения, отметили в центре. (https://regnum.ru/news/3771319.html)

А в марте над Балтийским морем были замечены две воздушные цели, выполнявшие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации. Объекты были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.