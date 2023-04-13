Австралийский казак начал выступать по радио в поддержку России
Канберра, 13 апреля 2023, 18:05 — REGNUM Атаман Забайкальского казачества, гражданин Австралии русского происхождения Семён Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, во время эфира активист укрывался в здании генерального консульства России в Сиднее.
В декабре 2022 года Бойков получил в дипредставительстве России убежище от преследований полиции, считающей его «угрозой национальной безопасности» Австралии.
«Я тут чувствую себя свободно, когда мой голос могут услышать», — сказал Бойков.
Сообщается, что после удаления канала Бойкова в сети YouTube активист намерен объяснять позицию в поддержку России в эфире онлайн-радио.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале атаман Забайкальского казачества Семён Бойков выступил организатором акции в поддержку России. В мероприятии приняли участие сотни людей. На акцию солидарности пришли не только сербы, которые традиционно поддерживают Россию, но и американцы, испанцы, немцы, австралийские аборигены.