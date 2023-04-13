Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из пневматического пистолета в одной из школ. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Стрельбу в школе в Калининском районе устроил 16-летний девятиклассник. По информации правоохранителей, сначала подросток несколько раз выстрелил в сверстников рядом со школой, возле остановки общественного транспорта. Затем он продолжил стрельбу внутри здания.

Действовал нападавший «из хулиганских побуждений». В отношении школьника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в петербургской школе травмы получили пятеро детей. Всем оказали медицинскую помощь и отпустили домой.