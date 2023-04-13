Варшава, 13 апреля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Странам Организации североатлантического договора (НАТО) будет непросто обеспечить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил 13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления в Атлантическом совете.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Ясный путь в НАТО, включая гарантии безопасности, должны быть предложены и обеспечены Киеву», — отметил он.

Моравецкий считает, что лучшим местом для принятия такого решения станет саммит в Вильнюсе. Однако обеспечить членство Украины в НАТО и защищать её будет непросто, считает глава польского правительства. Тем не менее, он уверен, что страну уже пора включить в блок.

«Украина доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать европейские и американские ценности — ценности свободы, суверенитета, солидарности», — сказал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. О такой возможности для Киева к июльскому саммиту организации шла речь в ходе дискуссии министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе. Обеспечить Украине членство в альянсе предлагали Польша, страны Прибалтики, Германия и Венгрия.

В НАТО признают, что на данный момент все заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс игнорируются. Такое решение вызывает негодование украинских чиновников.