Военный эксперт Шурыгин допустил существование «снайперш-биатлонисток» у Украины

Москва, , 18:02 — REGNUM Участие женщин-снайперов в боевых действиях не является чем-то новым, однако каждый раз это распространяется как «шок-контент». Об этом ИА REGNUM сказал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Снайпер U.S. Marine Corps

«Слухи о том, что биатлонистки постоянно участвуют в убийствах чужих военнослужащих, я слышу с 1992 года — со времен конфликта в Приднестровье, когда появился и миф о «белых колготках». Каких-то специальных женских снайперских подразделений я никогда не видел. С другой стороны, женщины-снайперы как таковые на войне, безусловно, существуют. Является ли это проблемой? Нет, но это «шок-контент»: женщина идёт убивать», — сказал Шурыгин.

Он напомнил, что и в СССР, и в России были прекрасные женщины-снайперы — «и Людмила Павличенко, и сотни других, если не тысячи».

«Снайперское дело доступно любому человеку, у которого плечо более-менее развито и хватает рук, чтобы удерживать снайперскую винтовку. Поэтому чего-то такого особого, кроме пикантности, я в этой теме не вижу — кроме того, что речь идёт о каких-то биатлонистках из украинской команды. Может такое быть? Может. Проверено это? Нет», — отметил Шурыгин.

Ранее снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол» с позывным «Крестик» рассказал, что бывшие украинские биатлонистки обстреливают российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, «биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу».

Сообщения об участии в боевых действиях (как правило, на стороне противника) женщин-снайперш со спортивным прошлом действительно появлялись еще во время первых конфликтов на постсоветском пространстве — в Нагорном Карабахе, Таджикистане, и как выше указал Шурыгин, в Приднестровье.

По одной из версий, выражение «белые колготки» появилось во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов — тогда и возникла устойчивая легенда о «женщинах-снайперах из Прибалтики», не получившая документального подтверждения. В начале первой чеченской кампании, в январе 1995 года издание «Коммерсант» сообщало, что в «центральных районах Грозного были замечены женщины-снайперы из организации «Белый чулок». Десять лет спустя полковник ФСБ в отставке Сергей Шаврин в интервью «Российской газете» рассказывал о некоей «ленинградской биатлонистке», воевавшей на стороне чеченских боевиков в первой кампании.