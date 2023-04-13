Генпрокуратура инициировала проверку видео с предполагаемым убийством украинского пленного

Москва, , 17:46 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку опубликованного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте надзорного ведомства 13 апреля.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Генпрокуратурой России инициирована проверка фото — и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. <…> В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — говорится в заявлении.

Ранее в соцсетях появилась запись, на которой якобы запечатлено обезглавливание украинского солдата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля поднял вопрос о достоверности кадров с казнью военного, появившихся в сети. Он отметил, что видео ужасно и нужно проверить его достоверность.