WSJ: следствие не исключает, что слитые в США документы были утеряны по неосторожности

Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов Америки рассматривают раскрытие секретных документов Пентагона как внутреннюю утечку. Следователи не исключают, что за «сливом» может стоять разведка другой страны или что данные были утеряны по неосторожности. Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Власти США рассматривают явное раскрытие секретных материалов, связанных с конфликтом на Украине, как внутреннюю утечку…» — говорится в опубликованном материале.

В статье также указывается, что большая часть слитых документов «идут» из оперативного центра Центрального разведывательного управления и Объединенного комитета начальников штабов министерства обороны США.

Издание отмечает, что попавшие в Сеть файлы представляют собой фотографии распечатанных и сложенных вдвое документов. На заднем плане некоторых снимков можно разглядеть различные предметы, включая журнал об охоте, нож и тюбик клея. В настоящее время ФБР использует зацепки, которые могли бы помочь уголовному расследованию. При этом не исключается, что публикация документов является чей-то спланированной операцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

11 апреля телеканал Fox News сообщил, что виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ.

Накануне также стало известно, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов.