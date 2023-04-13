Вице-спикер парламента Крыма заявил, что кораблям НАТО нечего делать в Чёрном море

Симферополь, , 17:40 — REGNUM Кораблям НАТО нечего делать в Чёрном море, альянс несёт дестабилизацию и представляет собой угрозу всем странам региона, включая члена НАТО — Турцию, заявил 13 апреля РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее заявил, что Чёрное море должно стать внутренним морем НАТО, как это уже якобы произошло с Балтийским морем. Одновременно Куkеба заявил о необходимости демилитаризации Чёрного моря.

«Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди», — сказал Бобков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кулебы, отметил их противоречивость. Демилитаризация и НАТО — взаимоисключающие понятия, сказал Песков. Чёрное море должно остаться морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, добавил пресс-секретарь президента.

В свою очередь военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с ИА REGNUM отметил, что утверждения Кулебы смехотворны. Балтийское море вовсе не является «внутренним морем НАТО», а про Чёрное море альянсу и вовсе лучше забыть, заявил эксперт.