Симферополь, 13 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Кораблям НАТО нечего делать в Чёрном море, альянс несёт дестабилизацию и представляет собой угрозу всем странам региона, включая члена НАТО — Турцию, заявил 13 апреля РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее заявил, что Чёрное море должно стать внутренним морем НАТО, как это уже якобы произошло с Балтийским морем. Одновременно Куkеба заявил о необходимости демилитаризации Чёрного моря.

«Там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация. Это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряженности и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс и все увидят, как там стреляют, бомбят и гибнут мирные люди», — сказал Бобков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кулебы, отметил их противоречивость. Демилитаризация и НАТО — взаимоисключающие понятия, сказал Песков. Чёрное море должно остаться морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, добавил пресс-секретарь президента.

В свою очередь военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с ИА REGNUM отметил, что утверждения Кулебы смехотворны. Балтийское море вовсе не является «внутренним морем НАТО», а про Чёрное море альянсу и вовсе лучше забыть, заявил эксперт.