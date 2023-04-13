Самара, 13 апреля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В отделении КПРФ Самарской области приняли решение не исключать из партии депутата региональной думы Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России Владимира Путина, повесив себе на уши лапшу. О нежелании коммунистов наказывать однопартийца сообщил «Коммерсант «.

Кадр из видео с канала: ВОТ ТАК NOW Михаил Абдалкин.

По сведениям издания, из регионального парламента в отделение КПРФ поступило обращение с призывом исключить Абдалкина и освободить его от руководящих постов. Коммунисты отправили в думу «исчерпывающий ответ» на этот запрос и пояснили, что не допустят вмешательства в деятельность партии со стороны. Они решили не наказывать однопартийца.

Абдалкин подтвердил, что его дело рассмотрели в обкоме партии, но отказался раскрыть подробности обсуждения.

«Я не имею права обсуждать и оглашать решения партии в публичном пространстве. Но решение принято», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах, составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Он был оштрафован на 150 тыс. рублей по решению суда. Члены комитета по регламенту рекомендовали Самарской губернской думе считать недопустимым поведение вышеуказанного депутата и объявить ему публичное порицание.