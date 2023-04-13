«Сейчас мы задумываемся о том – каким образом будем представлять события и героев специальной военной операции в наших поисковых музеях и выставках», – подчеркивает ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. В десятилетнюю годовщину создания (точнее, воссоздания) движения поисковиков она рассказала ИА REGNUM о задачах историков и волонтёров.

Александр Тищенко, , 18:16 — REGNUM Ровно десять лет назад было основано всероссийское поисковое движение — объединение историков, археологов и просто добровольцев, которые организуют экспедиции по местам боёв Великой Отечественной, и массовых захоронений мирных жителей.

Поисковое движение России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Точнее, тогда — 13 апреля 2013-го, началось возрождение организованного движения поисковиков, существовавшего в конце 1980-х в Советском Союзе, но распавшегося в девяностые.

Сейчас работой «в поле» и в архивах — по установлению личности погибших бойцов и мирных жителях, по связи с родственниками и работе с музеями — занимаются больше 45 тысяч поисковиков. Экспедиции «Поискового движения России» экспедиции проходят на всей территории, где шли бои — а это без малого четыре десятка регионов.

В десятилетний юбилей движения, в Пятигорске торжественно открылась «Вахта памяти-2023». Двести активистов-поисковиков Центре знаний «Машук», чтобы, в том числе, наметить планы на предстоящий полевой сезон.

Об истории движения, и о том, какие задачи сейчас стоят перед поисковиками, ИА REGNUM рассказала Елена Цунаева — основатель и ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы.

Елена Цунаева — основатель и ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы © Нина Зотина/РИА Новости

ИА REGNUM: Елена Моисеевна, как появилась идея создания движения? Как оно развивалось, с какими сложностями столкнулись при создании?

Елена Цунаева: Учредителями были поисковики из уже сложившихся региональных организаций, у которых за плечами был большой стаж поисковых работ.

В 2023 году мы отмечаем и 35-летие организованного поискового движения, возникшего еще в СССР. 13 марта 1988 года в Калуге прошел Первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов. После развала Советского Союза в разные годы создавались всероссийские поисковые организации, но в силу определенных причин они переставали существовать.

В феврале 2013-го, готовясь ко встрече с президентом Владимиром Путиным — которое было посвящено 70-летию Сталинградской битвы — мы как раз говорили о том, что необходимо воссоздать общероссийское движения.

Это было необходимо, потому что есть много вопросов, которые нужно решать поисковикам вместе на общероссийском, а не на местном уровне. К этому времени уже существовали десятки поисковых региональных организаций и объединений, многие из которых работали 10 — 20 лет, но какой-то общей площадки не было.

Тогда мы собирались праздновать 25 лет калужского сбора. 2 февраля я обратилась к президенту с просьбой поддержать наш, новый сбор и получили слова одобрения. Там же, в Калуге спустя 2 месяца, 13 апреля 2013 года, и прошёл наш учредительный съезд.

Сейчас у нас полторы тысячи поисковых отрядов, 84 региональных отделения.

Участники Поискового движения России © Николай Хижняк/РИА Новости

ИА REGNUM: В том числе, и в новых регионах?

Е. Ц.: Последнее открыли в ЛНР 10 марта 2023 года: мы давно дружили с поисковиками и общественниками из Луганска.

Нужно будет продолжать работу с новыми территориями, потому что украинское законодательство было другим, и поисковое движение было другое. Здесь ещё больше внимания будем уделять работе по просвещению молодёжи.

ИА REGNUM: Движение сильно изменилось с момента своего появления?

Е. Ц.: За эти десять лет у нас появилось большое количество студенческих отрядов на базе вузов и колледжей, поэтому мы создали Ассоциацию поисковых студенческих отрядов.

У нас также более тридцати проектов, которые выполняют важную задачу — увековечивание памяти наших защитников Отечества.

Мы очень дорожим проектом «Великая Победа, добытая единством» — это наше совместное дело с поисковиками и партнёрами из бывших республик Советского Союза, с которыми мы вместе сражались за Победу в Великой Отечественной войне: Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан.

Особое внимание мы уделяем проекту «Судьба солдата», в рамках которого мы помогаем людям выяснить фронтовую судьбу их родных и близких — не только погибших и пропавших без вести, но и всех участников войны.

Особое внимание у нас сейчас к проекту «Без срока давности», инициатором которого выступило поисковое движение в 2018 году. Цель этого проекта — сохранить память о трагедии мирных жителей на оккупированных фашистами землях, выяснить и зафиксировать обстоятельства вновь открытых преступлений нацистов и их пособников.

Брат летчика, чьи останки были обнаружены на месте падения самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны © Антон Денисов/ТАСС

ИА REGNUM: Что в планах у поискового движения?

Е. Ц.: Просвещение молодежи — пожалуй, в первую очередь. Как бы мы ни увеличивали количество часов истории и ни усовершенствовали наши учебники, без дополнительного разговора о тех событиях невозможно создать устойчивое понимание важности и особой роли истории Великой Отечественной.

Сейчас мы задумываемся о том, каким образом мы будем представлять события и героев специальной военной операции в наших поисковых музеях и выставках. Об этом один из наших поисковиков говорил с президентом на встрече в музее «Сталинградская битва» 2 февраля 2023 года.

Как уже говорила, начинаем активную работу на новых территориях. Конечно, продолжим заниматься нашей основной задачей — увековечиванием памяти погибших при защите Отечества, не только в годы Великой Отечественной войны, но и в целом, нашей военной истории. Важно по горячим следам фиксировать, собирать, рассказывать, дополнять.

Когда наши победители вернутся, будут площадки, на которых можно организовывать встречи, показывать и рассказывать.

Члены общенациональной общественной организации «Поисковое движение России» у Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата © Гавриил Григоров/ТАСС

ИА REGNUM: Президент призывал граждан активно включаться в защиту исторической памяти. Призыв главы государства возымел действие?

Е. Ц.: Интерес к истории Великой Отечественной войны в последнее время, безусловно, возрос. И этому способствовало и особое отношение президента. Оно особое не только, потому что он патриот нашей страны и понимает значение Победы, но и конечно, потому что в эту Победу его семья тоже внесла свой вклад. Вот почему президент всегда с нами во время шествия «Бессмертный полк».

ИА REGNUM: Как противостоять западной информационной пропаганде, нацеленной как раз на нашу историческую память? Насколько велик интерес к работе поисковых отрядов, которые, по сути, также защищают эту историческую память?

Е. Ц.: Недружественные страны в первую очередь нападают именно на историю Великой Отечественной войны. Именно она является объектом критики, манипуляций и фальсификации. Мы вынуждены в последние 10 лет особенно много работать с этим. А для этого нужно разбираться в событиях, знать архивные документы, вот почему здесь есть особая роль Поискового движения. По моему глубокому убеждению, поисковики стоят в авангарде защитников исторической памяти.