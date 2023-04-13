Анкара, , 17:25 — REGNUM На юго-востоке Турции, в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом 13 апреля сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что землетрясение произошло в 16:26 (совпадает с мск) в районе Синджик провинции Адыяман. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее землетрясение в Турции произошло магнитудой 3,9 произошло 4 апреля в провинции Кахраманмараш. Очаг располагался на глубине 7,02 км.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в Сирии. По данным AFAD, число погибших превысило 50 тысяч человек.