Загреб, 13 апреля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Несчастный случай произошёл с ирландским гонщиком Hyundai Motorsport Крэйгом Брином во время тестов перед соревнованиями в Хорватии, он погиб. Сообщение об этом опубликовано 13 апреля на странице команды в Twitter.

(сс) Stefan Brending Крейг Брин

Трагический инцидент, подробности которого не приводятся, произошёл сразу после полудня по местному времени. Штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Тесты проводились в преддверии соревнований чемпионата мира по классическому ралли (WRC). В Hyundai Motorsport выразили искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам Крейга и заявили, что других комментариев пока не будет.

Крейгу Брину было 33 года. Он выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь призовых мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в американском штате Юта погиб, катаясь на снегоходе, профессиональный раллийный гонщик Кен Блок. Его снегоход перевернулся во время движения по крутому склону. Гонщик, которому было 55 лет, попал под него и получил смертельные травмы.