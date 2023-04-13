Донецк, , 17:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 13 апреля подписал указ о системе и структуре исполнительных органов в ДНР. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, из структуры исполнительных органов ДНР исключён МИД и добавлено представительство региона в Москве.

В соответствии с документом, в структуру исполнительных органов региона входят администрация главы республики, региональное правительство, аппарат правительства, четыре комитета, 17 министерств, три государственных инспекции, а также два представительства — в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины и в Москве.

Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как передавало ИА REGNUM, переходный период для интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в российскую систему органов государственной власти будет действовать до 1 января 2026 года.

Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную и научную систему России. Устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий. Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.