Тюмень, , 17:13 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы (ФМШ) в Тюмени задал ученикам задачу про стакан, муху и крошку хлеба. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава правительства попросил школьников найти кратчайшее расстояние, которое должна преодолеть муха, севшая на стакан, до крошки хлеба, которая располагается с противоположной от неё стороны.

Задача вызвала у детей трудности, однако позднее одна из школьниц нашла правильный ответ с помощью рисунка.

Мишустин задал учащимся «на дом» ещё одну задачу. Премьер изобразил фигуру, которую школьникам необходимо нарисовать на бумаге, три раза оторвав руку.

«Кто решит — пришлите», — добавил он.