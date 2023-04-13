Тюмень, 13 апреля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы (ФМШ) в Тюмени задал ученикам задачу про стакан, муху и крошку хлеба. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Глава правительства попросил школьников найти кратчайшее расстояние, которое должна преодолеть муха, севшая на стакан, до крошки хлеба, которая располагается с противоположной от неё стороны.

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Задача вызвала у детей трудности, однако позднее одна из школьниц нашла правильный ответ с помощью рисунка.

Мишустин задал учащимся «на дом» ещё одну задачу. Премьер изобразил фигуру, которую школьникам необходимо нарисовать на бумаге, три раза оторвав руку.

«Кто решит — пришлите», — добавил он.

В сентябре 2021 года глава правительства России предложил учащимся физтех-лицея имени П. О. Капицы решить математическую задачу. Он попросил их провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов. Школьники вместе с учителем пытались найти варианты решения задачи, высказывали свои предположения, однако справиться с ней им так и не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопросы по ограничению использования искусственного интеллекта (ИИ) будут стоять всегда, но, несмотря на это, указанную технологию следует использовать на благо людей. По его словам, без использования ИИ добиться технического прогресса почти не удастся.