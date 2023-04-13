SHOT: утром перед терактом Трепова сняла со дна статуэтки магнит, защищавший её от взрыва

Москва, , 17:05 — REGNUM Утром перед терактом в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова сняла со дна статуэтки магнит, защищавший её от случайного взрыва. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Дарья Трепова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Утром в день теракта Дарья сняла со дна статуэтки магнит, защищавший от случайного взрыва и не позволявший привести СВУ в действие дистанционно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за свои действия Трепова отчитывалась перед куратором в переписке.

По данным канала, в соцсети, где Трепова общалась с куратором, ей написали: «Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с неё магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов». При этом посредник передал ей бюст военкора через сервис доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб один человек — военкор Татарский (Максим Фомин). В ходе мероприятия в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Она сидела неподалёку от военкора, при этом из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Полиция 3 апреля задержала Трепову. СК РФ возбудил дело о теракте.

На допросе она подтвердила факт передачи статуэтки, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой.

13 апреля ФСБ сообщила, что помогал Треповой в совершении теракта участник украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов. Именно он передал ей взрывное устройство, спрятанное в гипсовом бюсте. После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.