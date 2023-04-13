Вашингтон, 13 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, но Вашингтон вряд ли пойдёт на подобный шаг. Об этом 13 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U. S. Tour of Duty».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, Зеленский намеренно затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Москвой.

Он отметил, что ВСУ без поддержки со стороны НАТО не смогут выстоять против российской армии и, скорее всего, будут разгромлены уже к концу лета.

«Если НАТО начнёт бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны», — сказал Риттер.

Он добавил, что США вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку официальное объявление войны против России приведёт к катастрофическим последствиям вплоть до полного уничтожения человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что через полгода США могут прекратить поддерживать Украину, так как столкнутся с финансовым кризисом на фоне экономического спада. В этот же период некоторые европейские страны могут пересмотреть поддержку Киева из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС. Кроме того, в Европе нарастают призывы к переговорам между Украиной и РФ и отказу от поставок киевскому режиму вооружений и техники, отметил эксперт.